Orientamento rialzista per SpaceX
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Prepotente rialzo per l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, parte del Nasdaq 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,16% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 141,7 USD, con stop loss posto a quota 118,7, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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