Parigi: risultato positivo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Avanza il gruppo industriale francese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Schneider Electric rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario della multinazionale dei prodotti elettrici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 238,8 Euro. Prima resistenza a 243,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 236,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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