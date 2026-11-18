(Teleborsa) - Le Borse europee mostrano un andamento sostanzialmente stabile
, con spunti sul settore tecnologico
, dopo che ieri sera la trimestrale di Nvidia
ha mostrato
risultati e previsioni estremamente solidi: il fatturato ha superato le attese e le prospettive per il quarto trimestre si sono attestate al di sopra del consensus, anche ipotizzando l'assenza di vendite di chip per data center verso la Cina. Nvidia ha alzato le previsioni di vendita per l'anno fiscale 2027 (una crescita del 75% su base annua, rispetto al precedente +70%), ha incrementato il piano di riacquisto di azioni proprie di 150 miliardi di dollari e la CEO ad interim ha chiarito che il fondatore Huang non tornerà, sottolineando al contempo che l'azienda mantiene un forte impegno nei confronti di fornitori, partner e clienti.
In serata verranno pubblicati i verbali della riunione del FOMC di ottobre
. Si cercheranno segnali che indichino una maggiore preoccupazione del FOMC per l'inflazione rispetto a quanto suggerito dalla decisione di mantenere i tassi invariati. In serata interverrà anche John Williams
, presidente della Fed di New York e membro votante permanente del FOMC. Alberto Musalem
, presidente della Fed di St. Louis, ha sostenuto
che intervenire tempestivamente sia il modo migliore per attenuare le pressioni sui prezzi senza danneggiare l'occupazione e la crescita; a suo avviso, gli Stati Uniti avrebbero probabilmente bisogno di diversi rialzi dei tassi entro la primavera (Musalem non avrà diritto di voto nel FOMC fino al 2028).
Sempre negli Stati Uniti, verrà fissato nella notte il prezzo per l'IPO di Anthropic
, le cui negoziazioni inizieranno domani all'apertura di Wall Street. Secondo Bloomberg, il gruppo punta alla parte alta della forchetta indicativa, o anche oltre, in un'operazione che potrebbe attribuirgli una valutazione fino a 1.400 miliardi di dollari.
Nell'Eurozona
, è emerso
che a ottobre il tasso di inflazione annuo è stato pari al 4%, in aumento rispetto al 3,8% di settembre. Un anno prima, il tasso era pari al 2,1%; su base mensile l'aumento è dello 0,5%, più dello 0,4% della prima lettura. Il dato core segna un +0,3% su mese e un +2,6% su anno (vs +2,5% della prima lettura).
Nel settore finanziario italiano
, in occasione del suo Investor Day Generali
ha detto
che si aspetta di superare tutti i target del piano al 2027, con un EPS in rialzo di oltre il +14% annuo; BNP Paribas
ha presentato
il piano al 2030 per BNL, la sua controllata italiana, puntando su corporate e private e trasformando il retail (-20% di filiali e metà delle vendite da remoto).
Lieve calo dell'euro / dollaro USA
, che scende a quota 1,097. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 3.771,1 dollari l'oncia, in forte calo del 2,03%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,8%), che ha toccato 84,46 dollari per barile. Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,41%. Tra i mercati del Vecchio Continente
resta vicino alla parità Francoforte
(+0,15%), piccola perdita per Londra
, che scambia con un -0,25%, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,23% a 50.964 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 53.652 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,74%); con analoga direzione, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,15%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Technoprobe
(+6,80%), Prysmian
(+3,43%), STMicroelectronics
(+2,94%) e Ferrari
(+1,81%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -1,94%. Spicca la prestazione negativa di Moncler
, che scende dell'1,59%. ENI
scende dell'1,50%. Tentenna Tenaris
, che cede l'1,14%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+4,12%), El.En
(+4,11%), LU-VE Group
(+3,40%) e GVS
(+2,71%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE A
, che ottiene -2,31%. Calo deciso per MFE B
, che segna un -2,31%. Sostanzialmente debole Juventus
, che registra una flessione dell'1,26%. Si muove sotto la parità Mondadori
, evidenziando un decremento dello 0,81%.