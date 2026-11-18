Piazza Affari: balza in avanti Acea
(Teleborsa) - Bene la multiutility capitolina, con un rialzo dell'1,85%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Acea rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società multiservizi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,56 Euro con tetto rappresentato dall'area 20,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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