Piazza Affari: balza in avanti Acea

(Teleborsa) - Bene la multiutility capitolina , con un rialzo dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Acea rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società multiservizi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,56 Euro con tetto rappresentato dall'area 20,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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