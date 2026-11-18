Piazza Affari: brillante l'andamento di GVS

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici , che avanza bene del 2,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a GVS rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 6,13 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 5,98. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 5,89 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```