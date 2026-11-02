Piazza Affari: positiva la giornata per GVS
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di GVS è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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