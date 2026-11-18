Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Bene l' azienda italo-francese di semiconduttori , con un rialzo dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del produttore di chip evidenzia un declino dei corsi verso area 40,15 Euro con prima area di resistenza vista a 41,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 39,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```