Piazza Affari: risultato positivo per Banca Generali

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario , con una variazione percentuale del 2,02%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banca Generali più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della banca triestina suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 60,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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