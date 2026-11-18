Piazza Affari: risultato positivo per Banca Generali
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario, con una variazione percentuale del 2,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banca Generali più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della banca triestina suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 60,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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