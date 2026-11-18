Piazza Affari: scambi al rialzo per BF

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo agro-industriale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BF rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della piattaforma agro-industriale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,273 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,853. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,693.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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