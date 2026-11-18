Piazza Affari: scambi al rialzo per BF
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo agro-industriale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BF rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della piattaforma agro-industriale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,273 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,853. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,693.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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