(Teleborsa) - Premia Finance,
società di mediazione creditizia, ha fatto sapere che il 13 novembre 2026 si è concluso il periodo di offerta in opzione sulle 196.580 azioni della Società (le “Azioni Offerte in Opzione”) per le quali è stato esercitato il diritto di recesso a seguito della delibera adottata dall’Assemblea dei soci dello scorso 3 agosto 2026 avente ad oggetto la proposta di revoca
dalle negoziazioni delle azioni Premia Finance da Euronext Growth Milan e, subordinatamente all’efficacia della revoca dalle negoziazioni delle azioni Premia Finance, le conseguenti modifiche statutarie.Nessun azionista ha esercitato il diritto di opzione
sulle Azioni Offerte in Opzione né, conseguentemente, sono state richieste in prelazione azioni rimaste inoptate.
Entro 180 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, le azioni saranno rimborsate ai soci recedenti mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.(Foto: Radission US su Unsplash)