AATech, perfezionata la seconda tranche dell’operazione Termo

Approvata la successiva cessione della partecipazione a Renable Group

(Teleborsa) - AATech , facendo seguito all'operazione avente ad oggetto l'acquisizione delle partecipazioni dei soci di minoranza di Termo, ha annunciato la chiusura del secondo periodo di esercizio dei Diritti di Vendita previsti dagli accordi sottoscritti in data 28 febbraio 2026.



Nell'ambito del secondo periodo di esercizio - compreso tra il 1° ottobre e il 31 ottobre 2026 - hanno esercitato il diritto di vendita soci detentori di una partecipazione di 14.303 del capitale sociale di Termo (1,91%), ai quali AATech dovrà un corrispettivo complessivo pari a 30.466 euro. Il Cda ha verificato l'avveramento delle condizioni sospensive previste contrattualmente e deliberato di procedere all'acquisto delle partecipazioni dei soci che hanno esercitato il diritto di vendita.



In conformità a quanto previsto dal medesimo accordo, i soggetti che hanno esercitato il diritto di vendita reinvestiranno il relativo corrispettivo mediante sottoscrizione di 14.303 azioni ordinarie AATech di nuova emissione (rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dal Cda in data 27 maggio 2026) al prezzo unitario di 1 euro, sulla base della media dei VWAP delle azioni AATech negoziate su Euronext Growth Milan nei sei mesi precedenti la data di esercizio del diritto di vendita, come previsto dall’accordo.



Il Consiglio ha altresì approvato la cessione a favore di Renable Group delle partecipazioni in Termo già acquisite nell'ambito della prima e della seconda finestra di esercizio dei Diritti di Vendita, nonché delle ulteriori partecipazioni che dovessero essere successivamente acquistate da AATech in esecuzione dei medesimi accordi.



L'operazione si inserisce nel processo di razionalizzazione dell'assetto partecipativo del Gruppo e prevede, con riferimento alle partecipazioni già acquistate, un corrispettivo complessivo pari a 349.794,99 euro.

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