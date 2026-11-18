VINCI, traffico in calo a ottobre: -6,1%

(Teleborsa) - Il traffico sulla rete autostradale interurbana di VINCI Autoroutes ha registrato una flessione del 6,1% nell’ottobre 2026 rispetto allo stesso mese del 2025. Il calo ha interessato sia i veicoli leggeri (-6,7%) sia i mezzi pesanti (-2,6%).



Secondo i dati diffusi dalla società, la diminuzione del traffico dei veicoli leggeri è stata influenzata dagli elevati prezzi dei carburanti e dagli eventi sociali che hanno caratterizzato la seconda metà del mese.



Per quanto riguarda i mezzi pesanti, la contrazione è riconducibile principalmente a un effetto calendario sfavorevole, con una giornata lavorativa in meno rispetto a ottobre 2025.



Andamento primi 10 mesi

Guardando ai primi dieci mesi del 2026, il traffico complessivo registra una diminuzione del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel dettaglio, i veicoli leggeri segnano un calo del 4,2%, mentre il traffico dei mezzi pesanti mostra una crescita dello 0,8%.



Il titolo Vinci quotato sulla piazza di Parigi tratta in ribasso dello 0,48%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gruppo industriale francese . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 114,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 112,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 112,2.



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