Milano 13:56
49.347 +0,33%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
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Londra 13:56
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Francoforte 13:56
25.490 +0,31%

Indicazioni rialziste per Vinci

Finanza
Indicazioni rialziste per Vinci
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Risultato positivo per il gruppo industriale francese, parte del CAC40, che lievita dell'1,36%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 107,9 Euro, con stop loss individuato a livello 102,1 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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