Parigi: scambi in positivo per Vinci

(Teleborsa) - Avanza il gruppo industriale francese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.



Lo scenario su base settimanale di Vinci rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo della società ingegneristica francese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 111,8 Euro con primo supporto visto a 109,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 108,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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