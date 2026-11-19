(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Risultato negativo per l'indice principale della Borsa di Parigi, con una flessione dello 0,85%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del CAC 40. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8.294,9, con il supporto più immediato individuato in area 8.072,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7.998,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)