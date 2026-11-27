(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Ottima performance per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha chiuso in rialzo dell'1,61%.
Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.169,1, mentre il primo supporto è stimato a 7.988,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.350,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)