(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
A picco l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con un pessimo -1,89%.
Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.786,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8.210,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.644,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)