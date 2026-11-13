Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,34%.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.435,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.213,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.657,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)