Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,34%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.435,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.213,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.657,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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