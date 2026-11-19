(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Sostanziale invarianza per il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con un -0,05%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE Mid Cap confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 62.972 con primo supporto visto a 61.171. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 60.571.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)