Anthropic, rialzo teorico del 26%, Amodei: ossessionati da impegno per AI sicura

Prezzo bid-ask a 105 dollari

(Teleborsa) - Anthropic si prepara a un debutto in volata sul Nasdaq. Dal book, emergono infatti prezzi bid e ask attualmente a 105 dollari, valore che implica un rialzo potenziale del 26% rispetto al prezzo IPO di 83 dollari, a sua volta già superiore all'intervallo di 70-78 dollari atteso.



Secondo il Wall Street Journal, le negoziazioni sul titolo potrebbero iniziare intorno alle 18 italiane.



"Siamo sempre stati onesti sul fatto che questa tecnologia comporti rischi molto concreti", ha affermato il CEO Dario Amodei durante la cerimonia dell'opening bell. L'azienda rimarrà "ossessionata" dal suo impegno a costruire un'IA sicura, promettendo di non cedere "né alle pressioni commerciali né a quelle politiche".

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