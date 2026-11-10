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Anthropic, rumours: in programma evento streaming con JPMorgan sull'IPO

Finanza, Scienza e tecnologia
Anthropic, rumours: in programma evento streaming con JPMorgan sull'IPO
(Teleborsa) - Anthropic sta pianificando un evento in diretta streaming durante il quale il co-fondatore e amministratore delegato Dario Amodei discuterà dell'offerta pubblica iniziale della società con Jamie Dimon, CEO di JPMorgan.

E' quanto riporta Bloomberg, spiegando che l'incontro rientra nell'ambito delle attività di promozione della potenziale IPO da record del produttore del chatbot Claude. L'offerta dovrebbe iniziare ufficialmente già questa settimana, con il debutto sul Nasdaq che potrebbe avvenire prima del Giorno del Ringraziamento che quest'anno cade il 26 novembre.

L'incontro tra Amodei e Dimon dovrebbe tenersi venerdì a New York, un evento simile ma meno sfarzoso rispetto a quello svolto con Elon Musk a giugno nell'ambito del debutto record di SpaceX da 86,2 miliardi di dollari.

Sebbene Anthropic punti a un'IPO di dimensioni pari o superiori a quella del colosso spaziale americano, l'azienda ha dovuto fare i conti con una pesante ondata di vendite post-elettorali, spingendo i potenziali investitori a riconsiderare la valutazione attesa dell'azienda, ora stimata tra 1,1 e 1,3 trilioni di dollari. Alcuni investitori, nel valutare le proprie offerte, avevano precedentemente indicato agli istituti bancari coinvolti nell'IPO una stima di valore equo compresa tra 1,4 e 1,5 trilioni di dollari, come riportato da Bloomberg.
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