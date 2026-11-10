Anthropic, rumours: in programma evento streaming con JPMorgan sull'IPO

(Teleborsa) - Anthropic
sta pianificando un evento in diretta streaming durante il quale il co-fondatore e amministratore delegato Dario Amodei discuterà dell'offerta pubblica iniziale della società con Jamie Dimon, CEO di JPMorgan
.
E' quanto riporta Bloomberg, spiegando che l'incontro rientra nell'ambito delle attività di promozione della potenziale IPO da record del produttore del chatbot Claude. L'offerta
dovrebbe iniziare ufficialmente già questa settimana
, con il debutto
sul Nasdaq che potrebbe avvenire prima del Giorno del Ringraziamento
che quest'anno cade il 26 novembre.
L'incontro tra Amodei e Dimon dovrebbe tenersi venerdì a New York
, un evento simile ma meno sfarzoso rispetto a quello svolto con Elon Musk a giugno nell'ambito del debutto record di SpaceX
da 86,2 miliardi di dollari.
Sebbene Anthropic punti a un'IPO di dimensioni pari o superiori
a quella del colosso spaziale americano, l'azienda ha dovuto fare i conti con una pesante ondata di vendite post-elettorali, spingendo i potenziali investitori
a riconsiderare la valutazione attesa dell'azienda, ora stimata tra 1,1 e 1,3 trilioni di dollari. Alcuni investitori, nel valutare le proprie offerte, avevano precedentemente indicato agli istituti bancari coinvolti nell'IPO una stima di valore equo compresa tra 1,4 e 1,5 trilioni di dollari, come riportato da Bloomberg.