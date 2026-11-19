Banca d'Italia, tentativi di truffa tramite falso profilo WhatsApp del governatore Panetta

(Teleborsa) - La Banca d'Italia ha rilevato nei giorni scorsi messaggi WhatsApp provenienti da un falso profilo che utilizza abusivamente il nome e l'immagine del Governatore Fabio Panetta, verosimilmente allo scopo di realizzare truffe finanziarie ai danni dei cittadini. Gli accertamenti condotti hanno consentito di verificare che lo stesso account era stato precedentemente utilizzato per impersonare altre personalità pubbliche.



Per tutelare gli utenti e la propria reputazione, nonché prevenire ulteriori usi illeciti, la Banca d'Italia ha immediatamente provveduto, come di consueto, a richiedere la disabilitazione del profilo in questione, prontamente avvenuta, e a segnalare il fatto alle Autorità competenti.



L'autorità rinnova l'invito a diffidare di messaggi e comunicazioni non provenienti dai canali ufficiali della Banca d'Italia - sito internet e canali social istituzionali YouTube; X - Banca d'Italia; X - Ufficio stampa; LinkedIn; Instagram - e si raccomanda di valutare con molta attenzione eventuali richieste ricevute da profili personali apparentemente riconducibili a figure apicali dell'Istituto, effettuando le opportune verifiche prima di darvi seguito.

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