Banca Profilo, approvata la nuova destinazione delle azioni proprie

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Banca Profilo ha, tra l'altro, deliberato di rendere disponibili le azioni proprie residue, non assegnate e non gravate da vincoli di destinazione a servizio di obblighi precedentemente assunti dalla Banca.



I soci hanno dunque autorizzato il consiglio di amministrazione a compiere operazioni di disposizione di tali azioni proprie, senza limiti temporali, in una o più volte, per (a) operazioni straordinarie, industriali o finanziarie, (b) cessioni e collocamenti, anche fuori mercato e a terzi investitori individuati, funzionali all’ampliamento e alla qualificazione della compagine azionaria, al progetto di sviluppo o al rafforzamento patrimoniale della Banca, (c) alienazioni sul mercato, ai blocchi o con altre modalità consentite.



Ad oggi, Banca Profilo detiene 1.720.114 azioni proprie ordinarie, pari al 2,5% del capitale sociale.

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