Banca Generali, nuova emissione AT1 da 125 milioni di euro sottoscritta da Generali

(Teleborsa) - Banca Generali ha definito le condizioni economiche di un'emissione di strumenti Additional Tier 1, per un ammontare complessivo pari a 125 milioni di euro, che saranno interamente sottoscritti da società del Gruppo Generali nella forma di un collocamento privato per una maggiore flessibilità ed efficienza operativa. I Titoli verranno emessi in data 26 novembre 2026.



L'obiettivo dell'Emissione AT1 è quello di rafforzare la dotazione patrimoniale della Banca in linea con quanto previsto nel funding plan. Si precisa che l'Emissione risulta fungibile ai fini MREL. Con riferimento ai principali termini dell'Emissione Additional Tier 1, si segnala che, la cedola semestrale, non cumulativa, è stata fissata al 6,65%, su base annuale, per il periodo fino al 26 novembre 2031 e, successivamente, verrà ricalcolata ogni 5 anni. I Titoli sono perpetui e l'emittente ha un'opzione per il rimborso anticipato a partire dal quinto anno (26 novembre 2031) e, successivamente, a ciascuna data di pagamento delle cedole.

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