Banca Generali, Mossa: per nuovo piano aspettiamo Generali, sarà nella seconda metà del 2027

(Teleborsa) - Banca Generali
valuta di presentare il nuovo piano industriale in parallelo con Generali
. Lo ha detto l'AD Gian Maria Mossa
, rispondendo alle domande degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi
.
I numeri del piano saranno aggiornati il prossimo anno, ha spiegato Mossa, e "stiamo valutando l'opportunità di lanciare il nostro nuovo piano industriale nello stesso periodo di Generali". "Quindi aspettiamo Generali, e probabilmente sarà nella seconda parte del prossimo anno
", ha aggiunto.
Già a febbraio, con i risultati dell'intero 2026, la banca potrebbe fornire maggiori dettagli su Investlinx
, la piattaforma di ETF attivi di cui ha appena acquisito il 75%, e su altre iniziative
per cui finora non sono stati comunicati numeri. Nella stessa occasione sarà annunciata la guidance per il 2027.