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Banca Generali, Mossa: per nuovo piano aspettiamo Generali, sarà nella seconda metà del 2027

Banche, Finanza
Banca Generali, Mossa: per nuovo piano aspettiamo Generali, sarà nella seconda metà del 2027
(Teleborsa) - Banca Generali valuta di presentare il nuovo piano industriale in parallelo con Generali. Lo ha detto l'AD Gian Maria Mossa, rispondendo alle domande degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.

I numeri del piano saranno aggiornati il prossimo anno, ha spiegato Mossa, e "stiamo valutando l'opportunità di lanciare il nostro nuovo piano industriale nello stesso periodo di Generali". "Quindi aspettiamo Generali, e probabilmente sarà nella seconda parte del prossimo anno", ha aggiunto.

Già a febbraio, con i risultati dell'intero 2026, la banca potrebbe fornire maggiori dettagli su Investlinx, la piattaforma di ETF attivi di cui ha appena acquisito il 75%, e su altre iniziative per cui finora non sono stati comunicati numeri. Nella stessa occasione sarà annunciata la guidance per il 2027.
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