Banca Ifis, significativo buffer di CET1 e Total Capital ratio dopo nuova decisione SREP

(Teleborsa) - Banca Ifis ha ricevuto da Banca d'Italia la decisione conseguente all'ordinario periodico processo di revisione prudenziale (SREP decision) condotto sul Gruppo. Banca d'Italia ha individuato i seguenti requisiti di capitale a titolo di Overall Capital Requirement su base consolidata, a cui si aggiungono i requisiti del Countercyclical Capital Buffer (CCyB) e del Systemic Risk Buffer (SyRB), complessivamente pari allo 0,83% al 30 settembre 2026: Common Equity Tier 1 ratio: 9,00%; Tier 1 ratio: 11,10%; Total Capital ratio: 14,00%.



Banca Ifis, inoltre, dovrà raggiungere entro un anno i seguenti livelli patrimoniali target, cui si aggiunge il requisito del Countercyclical Capital Buffer (Pillar 2 Guidance): Common Equity Tier 1 ratio: 10,75%; Tier 1 ratio: 12,85%; Total Capital ratio: 15,75%. Tali livelli di capitale dovranno essere osservati a decorrere dal 31 dicembre 2026.



Al 30 settembre 2026, il Gruppo presentava i seguenti coefficienti patrimoniali: Common Equity Tier 1 ratio: 12,79%; Tier 1 ratio: 12,80%; Total Capital ratio: 17,75%. Rispetto ai requisiti sopra richiamati (inclusivi della Pillar 2 Guidance), Banca Ifis presenta un significativo buffer di CET1 e Total Capital ratio, rispettivamente pari a 121 e 117 punti base. Inoltre, la banca ha già avviato le iniziative propedeutiche al raggiungimento entro 12 mesi, a far data dal 18 novembre 2026, della Pillar 2 Guidance relativa al requisito di Tier 1 ratio.

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