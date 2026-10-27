UniCredit rispetta ampiamente i requisiti di capitale fissati dalla BCE
(Teleborsa) - A seguito della comunicazione ricevuta dalla Banca Centrale Europea (BCE) in relazione al Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) del 2026, il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement (P2R) di UniCredit rimane fissato a 200 punti base. Dal 1 gennaio 2027 UniCredit rispetterà quindi i seguenti requisiti di capitale su base consolidata: 10,21 per cento CET1 ratio, 12,09 per cento Tier 1 ratio, 14,59 per cento Total Capital ratio.
I coefficienti di capitale sopra riportati includono il Combined Buffer Requirement, da soddisfarsi con strumenti di capitale primario CET1, composto da: 2,50 per cento di Capital Conservation Buffer (CCB), 1,25 per cento di O-SII buffer, 0,50 per cento di Countercyclical Capital Buffer (CCyB) e 0,34 per cento di Systemic Risk Capital buffer (SyRB).
Al 30 giugno 2026, i coefficienti patrimoniali di UniCredit su base consolidata erano pari a: 14,26 per cento CET1 ratio, 15,86 per cento Tier 1 ratio, 18,53 per cento Total Capital ratio.
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