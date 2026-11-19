Banca Sella, Standard Ethics ha assegnato un Outlook "Positivo"

(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato un Outlook "Positivo" a Banca Sella Holding e Banca Sella. Il Corporate SER "EE-" è confermato. Banca Sella Holding è la capogruppo del Gruppo Sella che opera prevalentemente nelle attività bancarie di raccolta e gestione del risparmio ed erogazione del credito, nonché in attività di prestazione e intermediazione di servizi finanziari e di pagamento.



Il Gruppo ha proseguito il percorso strutturato di allineamento delle politiche aziendali alle indicazioni internazionali in tema di Sostenibilità e responsabilità emanate da Onu, Ocse e Ue, sia attraverso policy che strumenti di governance. Tra le principali evoluzioni in ambito ESG, hanno contribuito alla valutazione finale la definizione di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni proprie e dei portafogli creditizi e di proprietà e l'aggiornamento di diverse policy di governo e gestione tra cui quella relativa all'intelligenza artificiale e quella di Sostenibilità, con l'introduzione di riferimenti internazionali sul tema dei diritti umani.



I principali processi operativi, l'offerta di prodotti alla clientela e le strategie del Gruppo integrano i fattori ESG. La rendicontazione di Sostenibilità è allineata con il quadro normativo e le buone pratiche di mercato e tiene inoltre conto delle esigenze degli stakeholder con una disclosure avanzata dei documenti societari. Le attività di Banca Sella Holding e Banca Sella sono integrate e le strategie di Sostenibilità coerenti e sinergiche, accomunate da una consolidata attitudine all'innovazione tecnologica e operativa.

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