Anas, assegnato il primo rating di sostenibilità "EE-" da Standard Ethics

(Teleborsa) - Standard Ethics ha emesso il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE-" a ANAS. La società - che gestisce, sviluppa e cura infrastrutture stradali e autostradali in Italia - è una potenziale costituente dello SE European Motorway Concessions Operators Cluster, in uscita entro la fine di aprile 2027.



Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Secondo la metodologia di Standard Ethics, la società presidia con particolare attenzione il sistema di governance della Sostenibilità: si rilevano policy e target in campo ESG e richiami espliciti alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità anche nel più alto strumento di governo, il Codice Etico. Gli analisti auspicano una maggiore disclosure circa l’indipendenza del Consiglio di Amministrazione. La parità di genere nell’organo apicale è raggiunta.

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