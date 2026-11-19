(Teleborsa) - Peggiorano le Borse europee sul finale di seduta
, con l'IPO da record di Anthropic che non è riuscita a sostenere l'intero mercato
azionario, nonostante le indicazioni secondo cui le azioni della società specializzata in intelligenza artificiale apriranno in rialzo dopo la maxi raccolta. Il ribasso di Piazza Affari è minore degli altri listini, sostenuta da Saipem
(che ha chiuso
i primi nove mesi con ricavi e margini in crescita, nonostante le complessità generate dal conflitto in Medio Oriente, e confermato la guidance per fine anno).
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
a settembre il saldo delle partite correnti si è attestato a 12,5 miliardi di euro (poco variato rispetto ad agosto); dal corrispondente mese del 2025 il surplus è stato pari all'1,5% del PIL. Negli Stati Uniti
, durante la settimana fino al 14 novembre le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono salite marginalmente a 203 mila unità, rimanendo su livelli compatibili con licenziamenti molto contenuti. A novembre l’indice regionale di fiducia manifatturiera Philadelphia Fed è sceso, ben oltre le attese, da 20,9 a 6,3 (minimo da 6 mesi), rimanendo comunque in territorio espansivo.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,098. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 3.690,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,70%. Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,47%. Tra gli indici di Eurolandia
soffre Francoforte
, che evidenzia una perdita dell'1,06%, preda dei venditori Londra
, con un decremento dello 0,93%, e si concentrano le vendite su Parigi
, che soffre un calo dello 0,81%.
Il listino milanese
archivia la seduta sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,46%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 52.602 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,44%); come pure, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,38%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Saipem
(+4,66%), STMicroelectronics
(+1,58%), Tenaris
(+0,80%) e Leonardo
(+0,63%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su Nexi
, che ha terminato le contrattazioni a -3,19%. Vendite su Telecom Italia
, che registra un ribasso del 2,25%. Seduta negativa per Amplifon
, che mostra una perdita del 2,05%. Sotto pressione Italgas
, che accusa un calo dell'1,99%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Banca Ifis
(+5,84%), WIIT
(+4,09%), Juventus
(+3,63%) e SOL
(+1,96%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Gens Aurea
, che ha archiviato la seduta a -15,01%. Sensibili perdite per BFF Bank
, in calo del 7,21%. In apnea MFE A
, che arretra del 5,34%. Scivola Cementir
, con un netto svantaggio del 2,44%.