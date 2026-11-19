(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee, dove spicca il rialzo di Piazza Affari
. A trainare il listino milanese sono Saipem
(che ha chiuso
i primi nove mesi con ricavi e margini in crescita, nonostante le complessità generate dal conflitto in Medio Oriente, e confermato la guidance per fine anno), UniCredit
(ha raggiunto
un accordo con la Germania sui principali punti critici riguardanti l'acquisizione di Commerzbank) e i titoli tecnologici legati allo sviluppo dell'AI
(con l'attenzione degli investitori sul debutto di Anthropic che alimenta l'interesse sul tema dell'intelligenza artificiale e accompagna il deciso rialzo degli indici statunitensi).
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
a settembre il saldo delle partite correnti si è attestato a 12,5 miliardi di euro (poco variato rispetto ad agosto); dal corrispondente mese del 2025 il surplus è stato pari all'1,5% del PIL. Negli Stati Uniti
, durante la settimana fino al 14 novembre le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono salite marginalmente a 203 mila unità, rimanendo su livelli compatibili con licenziamenti molto contenuti. A novembre l’indice regionale di fiducia manifatturiera Philadelphia Fed è sceso, ben oltre le attese, da 20,9 a 6,3 (minimo da 6 mesi), rimanendo comunque in territorio espansivo.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.706,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,69%. Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,46%. Tra gli indici di Eurolandia
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata fiacca per Londra
, che segna un calo dello 0,34%, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,64%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 53.170 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,54%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Saipem
(+4,99%), STMicroelectronics
(+3,91%), Technoprobe
(+2,23%) e Moncler
(+1,84%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi
, che prosegue le contrattazioni a -2,93%. Scivola Campari
, con un netto svantaggio del 2,06%. In rosso Telecom Italia
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%. Piccola perdita per Italgas
, che scambia con un -1,4%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, WIIT
(+6,47%), Banca Ifis
(+5,61%), Juventus
(+4,38%) e Safilo
(+2,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Gens Aurea
, che ottiene -13,29%. Pesante BFF Bank
, che segna una discesa di ben -5,15 punti percentuali. Seduta negativa per MFE A
, che scende del 4,05%. Spicca la prestazione negativa di MFE B
, che scende del 2,90%.