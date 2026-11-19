Comtel, approvate linee guida del piano al 2029: focus su cybersecurity, data center e AI

(Teleborsa) - Il CdA di Comtel , gruppo attivo nell'integrazione di sistemi ICT e quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato le linee guida del Piano Strategico 2027-2029. L'obiettivo è posizionare la società come partner di fiducia per la trasformazione digitale sicura e sovrana di imprese e istituzioni. Il piano prosegue il modello buy-and-build, con possibili acquisizioni coerenti con le competenze del gruppo e utili ad aumentare i ricavi ricorrenti e lo sviluppo software per progetti di AI.



Il percorso è articolato in tre fasi: nel 2027 il consolidamento: avvio del Security Operations Center, operativo h24 da gennaio, integrazione del Network Operations Center, un programma AI interno e una nuova società dedicata alla formazione; nel 2028 l'espansione: contratti pluriennali nella cybersecurity, gestione del dato tramite infrastrutture partner, AI in tutti i business e una nuova Academy per clienti e talenti interni; nel 2029 la leadership: un "Cyber Fusion Center", la valutazione di eventuali investimenti in data center di proprietà e un'offerta integrata con l'AI. Il gruppo sta inoltre studiando soluzioni di robotica, con possibili applicazioni nell'automazione industriale e nella sicurezza dei sistemi di controllo.



"Il nostro piano di crescita è ambizioso. L'obiettivo è fare di Comtel un player di riferimento per istituzioni e grandi imprese, guidando la digitalizzazione in una fase delicata come quella attuale", ha commentato Mattia Conti, Direttore Generale. "Nell'ottica di anticipare sempre le necessità e guidare le trasformazioni future, stiamo già valutando soluzioni nel campo della robotica, per essere pronti al momento giusto", ha sottolineato.



Il CdA ha anche approvato alcune misure di governance: rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, con Daniela Rocchi presidente e Antonio Francesco Morone; nomina di Roberto De Giovanni vicepresidente; ridefinizione delle deleghe al presidente Carlo Nardello e agli amministratori delegati Davide Cilli e Giovanni De Giovanni; nomina di Sauro Bellante (area Corporate) e Mattia Conti (Commerciale e Operations) a direttori generali.

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