Borgosesia, nei nove mesi Asset under Management sale a 674 milioni (+3,2% su 1H)

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 l’operatività di Borgosesia - società attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi attraverso la gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti - si è mantenuta su livelli contenuti, anche in ragione della fisiologica stagionalità delle attività di investimento e dismissione, tradizionalmente caratterizzate da una maggiore concentrazione delle operazioni in prossimità delle chiusure di giugno e dicembre.



Nel periodo il turnover dei crediti deteriorati è stato pari a 3,59 milioni di euro, mentre le vendite immobiliari si sono attestate a 1,3 milioni. Gli asset under management risultano pari a 674 milioni, in crescita del 3,2% rispetto al 30 giugno 2026.



Come già anticipato dal management in occasione della semestrale, il Gruppo è impegnato nell’attuazione delle linee guida strategiche allora approvate. La transizione verso una piattaforma focalizzata sugli Alternative Assets e, in particolare, sul credito richiede, oltre alla predisposizione del nuovo Piano Industriale, interventi di adeguamento dell’assetto operativo, organizzativo e dei processi, funzionali allo sviluppo del nuovo modello di business.



"La gradualità del percorso di adeguamento in corso, unitamente alla distribuzione stagionale delle operazioni, potrebbe continuare a riflettersi sui tempi di perfezionamento delle iniziative e sulla dinamica dei volumi operativi anche nell’ultima parte dell’esercizio, ferma restando la prosecuzione delle attività ordinarie e di sviluppo secondo le linee strategiche approvate", ha concluso Borgosesia nella nota.

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