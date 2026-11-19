Eventi e scadenze del 19 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 19/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show - Genova, Waterfront di Levante, Padiglione Jean Nouvel - 1ª edizione del summit biennale dedicato all'economia del mare, promosso da Blue Media (Gruppo MSC), con oltre 30 sessioni e un'area espositiva. Il confronto sarà dedicato a shipping, porti e logistica, al turismo costiero e marittimo e ai fattori abilitanti trasversali. Tra i partecipanti, rappresentanti del Governo, del Ministero del Turismo e della Guardia Costiera, armatori, operatori portuali e logistici, esponenti della ricerca, dell'industria, dell'energia e della finanza. Il 17 novembre è prevista la partecipazione di Tony Blair (ex Primo Ministro del Regno Unito) (da lunedì 16/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

REMODULA EXPO - Fiera di Rimini - 1ª edizione della fiera dedicata alla costruzione industrializzata, sostenibile e digitale, organizzata da Nebext in collaborazione con Italian Exhibition Group. Il confronto sarà dedicato a costruzione off-site, sostenibilità e digitalizzazione del settore, con oltre 220 espositori e il Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0, articolato in forum di settore e agende professionali. In programma anche la mostra internazionale "Hors Site (mais pas hors-sol)", promossa dalla Maison de l'Architecture Île-de-France (da martedì 17/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

WOBI - World Business Forum Milano 2026 - Milano, Allianz MiCo - Forum organizzato da WOBI dedicato al tema "Transcend": come costruire organizzazioni senza limiti. Il confronto sarà dedicato a leadership e strategia, intelligenza artificiale e innovazione, talento e performance. Tra gli interventi, l'ex Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, il docente della Columbia Business School Rita McGrath, il Senior Curator of Architecture and Design del MoMA di New York Paola Antonelli e il fondatore ed ex CEO di Shazam Chris Barton (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

MEGAWATT Exhibition & Conference - Fiera di Bergamo - La manifestazione, dedicata all'intera filiera dell'energia, alle turbomacchine e alle tecnologie per l'industria energetica, rappresenta un punto di incontro internazionale tra industria, operatori energetici, istituzioni e mondo della ricerca con 101 aziende espositrici, oltre 40 speaker internazionali e 2.500 professionisti attesi da oltre 50 Paesi (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Digital Italy Summit 2026 - Roma, Casina Valadier e Spazio Vittoria - 11ª edizione del summit promosso da TIG (The Innovation Group), dal titolo "Ridisegnare la mappa: AI, sovranità e nuovi confini", con la presentazione in anteprima del Rapporto Digital Italy 2026. Il 18 novembre, alla Casina Valadier, il confronto sarà dedicato alla sovranità digitale e a un modello europeo di "repubblica digitale"; il 19, a Spazio Vittoria, all'IA nella Pubblica Amministrazione, al futuro dei data center e delle reti e alle priorità del dopo-PNRR (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Singapore FinTech Festival 2026 - Singapore, Singapore EXPO - Festival internazionale sulla finanza digitale, organizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e dal Global Finance & Technology Network (GFTN), dedicato al tema "The Coming Rewiring of the Financial System: New Risks. New Rules. New Growth". Partecipa la Banca d'Italia, presente nel padiglione dell'ICE dedicato all'Italia per illustrare le attività dei facilitatori d'innovazione gestiti dall'Istituto (da mercoledì 18/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

Conferenza "Inflation, inflation expectations, and monetary policy" - Roma, Banca d'Italia, Palazzo Koch - La conferenza, organizzata congiuntamente dalla Banca d'Italia e da SUERF – The European Money and Finance Forum, approfondirà i principali fattori che determinano l'inflazione, l'influenza delle aspettative sui comportamenti economici e sulla formazione dei prezzi, nonché il ruolo della politica monetaria nella stabilizzazione dell'inflazione. L'evento riunirà ricercatori provenienti dal mondo accademico, dalle banche centrali e da altre istituzioni responsabili delle politiche economiche per discutere sulle dinamiche dell'inflazione, sulle aspettative e sulle risposte di policy (da giovedì 19/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

MED 2026 – Dialoghi Mediterranei - Napoli, Palazzo Reale - 12ª edizione della conferenza internazionale sul Mediterraneo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con ISPI. Il confronto sarà dedicato a sicurezza e stabilità regionale, energia, infrastrutture e corridoi commerciali, investimenti e crescita, con spazio a cultura e società civile. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Paul Richard Gallagher, il Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal e il Senior Advisor per gli Affari arabi e africani del Dipartimento di Stato USA Massad Boulos (da giovedì 19/11/2026 a sabato 21/11/2026)

IIA - Italian Insurtech Summit 2026 - Milano LUISS Hub - La 7ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Protection Highways", approfondirà le principali trasformazioni del settore assicurativo, con focus su IA, distribuzione, customer centricity, embedded insurance, prevenzione e gestione dei rischi. In programma la presentazione di quattro ricerche realizzate con EY, Gartner, Capgemini e Join dedicate all'evoluzione del mercato assicurativo e dei suoi modelli di business e l'assegnazione degli Insurtech Awards 2026 (da giovedì 19/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri europei ascolteranno una presentazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi ai pacchetti omnibus di semplificazione. La Commissione presenterà il suo programma di lavoro per il 2027 e i ministri procederanno a uno scambio di opinioni. Nel contesto del dialogo annuale sullo Stato di diritto, il Consiglio terrà discussioni specifiche per paese riguardanti Cipro, Lituania, Lussemburgo e Ungheria. Infine, i ministri discuteranno dell'attuazione della strategia europea per l'Unione della preparazione

19°CvDay - Milano, Monterosa91 - 19ª edizione del CvDay, appuntamento annuale organizzato da Credit Village e dedicato ai protagonisti della credit industry. Il tema di quest'anno sarà "Dalla gestione del credito alla creazione di valore – La strategIA del cambiamento", per una giornata di confronto sulle principali trasformazioni del settore, dall'evoluzione del mercato NPL alle nuove frontiere della finanza, dall'antiriciclaggio all'inclusione finanziaria, fino alle applicazioni dell'intelligenza artificiale lungo l'intero ciclo di vita del credito

UE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" (Istruzione e gioventù) - I ministri UE dell'Istruzione e della gioventù si riuniranno per discutere di temi riguardanti, tra le altre cose, i giovani in un panorama dell'informazione in evoluzione e le abilità e le competenze per interagire con l'IA

09:00 - Consob - Dalla cittadinanza politica alla cittadinanza economica - Roma, Auditorium Consob - Convegno dal sottotitolo "Ottant'anni di diritti tra conquiste e divario di genere", organizzato dalla Consob. Il confronto sarà dedicato all'autonomia economica, al lavoro, al risparmio e al patrimonio e al ruolo della finanza e delle nuove tecnologie. Tra gli interventi, il Presidente della Consob Guido Stazi, il Presidente della School of Law della LUISS Paola Severino e il Commissario Consob Gabriella Alemanno

09:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla Giornata internazionale dell'imprenditoria femminile, promossa dal Comitato Impresa Donna

09:30 - Forum delle Materie Prime - Milano, Auditorium Squinzi di Assolombarda - 1ª edizione del forum ideato da Paolo Gila e Giovanni Bozzetti (EFG Consulting). Il confronto sarà dedicato a supply chain e circolarità delle materie prime critiche, sicurezza energetica, ruolo dell'Africa e diplomazia economica. Tra gli interventi, Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da confermare), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea, da confermare), Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Nicola Dell'Acqua (Presidente ARERA), Francesca Mariotti (Presidente ENEA) e Renato Mazzoncini (Amministratore Delegato di A2A)

10:00 - Stati Generali della Pelletteria Italiana - Firenze, Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio - 6ª edizione dell'evento promosso e organizzato da Assopellettieri, in co-promozione con il Comune di Firenze e con il patrocinio della Regione Toscana. Il confronto, a partire dallo Studio Strategico di Assopellettieri realizzato con LIUC Business School, sarà dedicato ai mercati internazionali, all'evoluzione del lusso, a innovazione e tecnologia e alla competitività della filiera. Tra gli interventi, l'economista Carlo Cottarelli, il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e il Presidente di Assopellettieri Claudia Sequi

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Milano, Casa del Made in Italy - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Il saper fare artigiano e il riconoscimento dell'IGP: coltelli e forbici di Premana"

10:00 - ISTAT - I diritti dei bambini e degli adolescenti - Roma, Camera dei deputati, Sala Conferenze stampa - Presentazione della "Storia di dati" realizzata dall'ISTAT con UNICEF Italia, in occasione degli 80 anni dell'UNICEF e dei 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Intervengono Maria Vittoria Brambilla (Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza), Francesco Maria Chelli (Presidente dell'ISTAT) e Stefania Radoccia (Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF). I dati saranno illustrati da Cristina Freguja (Direttore del Dipartimento delle statistiche sociali e demografiche dell'ISTAT)

10:00 - XVI edizione del Forum in Previdenza - Roma, Hotel Excelsior - Appuntamento annuale della Cassa Dottori Commercialisti, dal titolo "È necessario avanzare per rimanere in equilibrio. Conversazioni per una previdenza sostenibile e che guarda al futuro", dedicato al confronto con esponenti del mondo politico, accademico e istituzionale sul ruolo del sistema pensionistico per la tenuta economica e sociale del Paese. Tra gli interventi, Ferdinando Boccia (Presidente Cassa Dottori Commercialisti), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Paolo Boccardelli (Rettore Luiss Guido Carli), Silvia Rovere (Presidente Poste Italiane) e Maurizio Tamagnini (Fondatore e AD di FSI). Conclude Paolo Gentiloni

11:00 - Istat - Popolazione e famiglie Bilancio demografico mensile P | 08-2026

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi "Presidente della Repubblica" per l'anno 2025 dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia Nazionale di San Luca e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla riunione della Coalizione dei Volenterosi, a Berlino

12:30 - Coalizione dei Volenterosi - Vertice di Berlino - Berlino, Cancelleria federale - Incontro dal titolo "United for Peace in Ukraine and European Security", ospitato dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz insieme al Presidente francese Emmanuel Macron e al Primo Ministro britannico Andy Burnham. Al centro dell'incontro il coordinamento degli sforzi diplomatici, le garanzie di sicurezza per l'Ucraina nel dopoguerra e l'ulteriore sostegno a Kiev. Partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi Balzan, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Aziende:

Alibaba - Risultati di periodo

Erfo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Piquadro - CDA: Relazione Semestrale

Saipem - Appuntamento: Conference call

Walmart - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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