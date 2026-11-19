Francoforte: scambi al rialzo per Sartorius
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sartorius rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Sartorius è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 304,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 298,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 310,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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