Giocamondo Study, accordo quadro da massimi 4,5 milioni di euro con Città Metropolitana di Roma

(Teleborsa) - Giocamondo Study , tour operator di Ascoli Piceno specializzato in vacanze studio per ragazzi e quotato su Euronext Growth Milan, si è aggiudicata un accordo quadro indetto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. L'accordo riguarda l'organizzazione di viaggi di istruzione, scambi e stage linguistici all'estero per gli istituti scolastici del territorio, negli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.



La società si è classificata al quarto posto nella graduatoria del primo lotto, del valore complessivo di 30 milioni di euro. Il piazzamento le assegna una quota del 15%, pari a un valore potenziale massimo di 4,5 milioni di euro. L'aggiudicazione ha efficacia immediata. Trattandosi di un accordo quadro senza minimo garantito, l'importo rappresenta un tetto massimo: i ricavi effettivi dipenderanno dagli affidamenti che le scuole disporranno nel periodo di validità.



Giocamondo Study, già presente a Roma con una sede e cinque dipendenti, avvierà subito la promozione della propria offerta attraverso un catalogo destinato agli istituti del territorio.



"L'aggiudicazione di questo Accordo Quadro rappresenta un'ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business", ha commentato l'AD Stefano De Angelis. "Per noi il Lazio rappresenta la prima regione in termine di mercato nazionale", ha aggiunto, e grazie a questo posizionamento la società punta a consolidare e accrescere l'attività nella capitale e nella regione.

Condividi

```