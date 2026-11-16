Degu Stazioni, Metro5 ospita la prima edizione delle degustazioni enologiche "underground"

Il 15 Novembre si è svolta a Milano la prima edizione di Degu-Stazioni, il progetto di Somm is the Future e Metro 5 che. L'evento ha consentito agli ospiti di muoversi lungo la linea lilla per costruire il proprio percorso di degustazione tra cantine e incontri, integrandosi perfettamente con il servizio metropolitano. Tre fermate della metropolitana,e una giornata di talk e tavole rotonde dedicata al vino sono stati gli ingredienti di questa prima edizione, costrunedo un nuovo format di divulgazione enologica che ha attirato centinaia di appassionati lungo la linea lilla della metropolitana di Milano.Paolo Porfidio, fondatore di Somm is the Future, ha spiegato: "Per, quale posto migliore se non un luogo dove le persone già ci sono". Ogni visitatore, munito di calice, biglietto della metropolitana e carnet degustazioni, ha potuto sperimentare decine di varietà diverse di vino viaggiando lungo la Metro 5, da San Siro fino a Isola, guidato da uno dei 50 sommelier distribuiti all'interno di ogni tappa.I cantinieri della prima edizione hanno raggiunto Milano da tutta Italia con la partecipazione straordinaria di Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo, che ha commentato: "Grande successo,, una metro rappresenta un po' la popolarità.".La prima edizione di Degu-Stazioni è stata organizzata da Somm is the Future,, in collaborazione con Metro 5. Diego Polotti, Direttore Tecnico Metro5, ha dichiarato: "L'evento Degu-Stazioni è un evento molto importante, nuovo, fortemente sentito, un viaggio nell'enogastronomia., circa, diventa non solo più un sistema di trasporto, maa tutta la popolazione, a tutti i cittadini. La metropolitana diventa un luogo dove la cittadinanza, i pendolari, gli studenti, ma anche i turisti possono trovare qualcosa un po' fuori dall'ordinario rispetto a quello che è normalmente una linea della metropolitana. Come Metro 5 cerchiamo di sviluppare questo tipo di attività per dare un valore aggiunto a tutti, alla cittadinanza e alla città".