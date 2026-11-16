Degu Stazioni, Metro5 ospita la prima edizione delle degustazioni enologiche "underground"

Il 15 Novembre si è svolta a Milano la prima edizione di Degu-Stazioni, il progetto di Somm is the Future e Metro 5 che porta la cultura del vino in aree dedicate delle stazioni San Siro Stadio, Garibaldi e Isola
. L'evento ha consentito agli ospiti di muoversi lungo la linea lilla per costruire il proprio percorso di degustazione tra cantine e incontri, integrandosi perfettamente con il servizio metropolitano. Tre fermate della metropolitana, 30 cantine, più di 100 vini
e una giornata di talk e tavole rotonde dedicata al vino sono stati gli ingredienti di questa prima edizione, costrunedo un nuovo format di divulgazione enologica che ha attirato centinaia di appassionati lungo la linea lilla della metropolitana di Milano.
Paolo Porfidio, fondatore di Somm is the Future, ha spiegato: "Per avvicinare il consumatore al mondo del vino
, quale posto migliore se non un luogo dove le persone già ci sono". Ogni visitatore, munito di calice, biglietto della metropolitana e carnet degustazioni, ha potuto sperimentare decine di varietà diverse di vino viaggiando lungo la Metro 5, da San Siro fino a Isola, guidato da uno dei 50 sommelier distribuiti all'interno di ogni tappa.
I cantinieri della prima edizione hanno raggiunto Milano da tutta Italia con la partecipazione straordinaria di Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo, che ha commentato: "Grande successo, tanta gente che beve vino nel metrò. Da newyorkese è una cosa bellissima
, una metro rappresenta un po' la popolarità. Il vino deve arrivare a tutte le persone della città
".
La prima edizione di Degu-Stazioni è stata organizzata da Somm is the Future, associazione di sommelier indipendenti con sede a Milano
, in collaborazione con Metro 5. Diego Polotti, Direttore Tecnico Metro5, ha dichiarato: "L'evento Degu-Stazioni è un evento molto importante, nuovo, fortemente sentito, un viaggio nell'enogastronomia. Metro 5, che trasporta ogni giorno più di 140.000 passeggeri
, circa 50 milioni di passeggeri in un anno
, diventa non solo più un sistema di trasporto, ma un centro di attrazione e anche di avvicinamento alla cultura enogastronomica,
a tutta la popolazione, a tutti i cittadini. La metropolitana diventa un luogo dove la cittadinanza, i pendolari, gli studenti, ma anche i turisti possono trovare qualcosa un po' fuori dall'ordinario rispetto a quello che è normalmente una linea della metropolitana. Come Metro 5 cerchiamo di sviluppare questo tipo di attività per dare un valore aggiunto a tutti, alla cittadinanza e alla città".(Foto: Joe Bastianich insieme a lilly, la mascotte di Metro5)
"