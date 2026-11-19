Imballaggi sostenibili, Legacoop porta a Bruxelles proposte cooperative

(Teleborsa) - Come si passa da un imballaggio sostenibile sulla carta a una soluzione che le imprese possono adottare e che i sistemi di raccolta e trattamento possono gestire? È la domanda al centro dell’incontro organizzato il 17 Novembre a Bruxelles da Legacoop, nell’ambito del progetto europeo Terrific, progetto flagship finanziato dalla Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE), la partnership pubblico privata tra Unione Europea e Consorzio delle Industrie Bio-based (BIC, Bio-based Industries Consortium).



L’iniziativa, ospitata dal Gruppo delle organizzazioni della società civile del Comitato economico e sociale europeo (CESE), ha riunito imprese, cooperative, organizzazioni di settore e rappresentanti delle istituzioni per raccogliere proposte da chi progetta, utilizza e gestisce gli imballaggi lungo la filiera.?





"La sostenibilità di un imballaggio si misura lungo tutta la filiera, da come viene progettato a come viene raccolto e smaltito dopo l’uso. “Le cooperative hanno portato a Bruxelles l’esperienza concreta di chi lavora ogni giorno nella produzione, nella distribuzione e nella gestione dei rifiuti", dichiara Simone Gamberini, presidente di Legacoop.” La qualità e la competenza del lavoro – afferma – sono due dei pillar delle nostre associate".



Diego Dutto, membro del Gruppo Organizzazioni della società civile del Comitato economico e sociale europeo (CESE), ha detto: Terrific dimostra come la cooperazione tra imprese, ricerca e società civile possa accelerare la transizione verso modelli produttivi più sostenibili, in piena coerenza con la visione promossa dal CESE – e in particolare dal suo Gruppo “Organizzazioni della società civile” per un'economia europea più resiliente, partecipativa e circolare.'??





Ad aprire i lavori Giorgio Nanni di Legacoop, che ha guidato anche il confronto sulle regole per gli imballaggi sostenibili. Tra gli interventi quelli di Diego Dutto per il CESE e di Patrizio Salice di Novamont Tre i temi affrontati: il contributo dell’economia sociale all’economia circolare, le regole europee sugli imballaggi e le soluzioni per gestirli dopo l’uso.



?L’incontro si è chiuso con una sintesi delle proposte emerse e con la presentazione delle otto soluzioni flagship di imballaggio sviluppate nell’ambito di TERRIFIC, il progetto coordinato da Novamont, di cui Legacoop è partner.





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