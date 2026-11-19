In evidenza Juventus sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Brilla la società operante nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 5,40%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Juventus , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,085 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,166. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,038.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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