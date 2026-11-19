In evidenza Juventus sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Brilla la società operante nel settore del calcio professionistico, che passa di mano con un aumento del 5,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Juventus, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,085 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,166. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,038.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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