Invito all'acquisto per Abbott Laboratories
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Ribasso composto e controllato per il produttore di prodotti farmaceutici e medici, componente dell'S&P 100, che archivia la sessione in flessione dello 0,22% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Abbott Laboratories ai prezzi attuali pari a 104,5 USD, con stop loss individuato in area 70,32 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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