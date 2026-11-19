Londra: positiva la giornata per IMI

(Teleborsa) - Bene la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , con un rialzo dell'1,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IMI rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di IMI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,85 sterline con tetto rappresentato dall'area 29,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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