Londra: balza in avanti IMI

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , che avanza bene del 2,50%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IMI , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IMI , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 28,22 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 28,88. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 27,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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