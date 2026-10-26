Londra: balza in avanti IMI
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, che avanza bene del 2,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IMI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IMI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 28,22 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 28,88. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 27,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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