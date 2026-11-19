Meta/TikTok, udienza della class action slitta al 21 gennaio

I legali di Moige e famiglie: "chiedevamo un provvedimento urgente", ma "adesso dobbiamo attendere altri due mesi"

(Teleborsa) - Il Tribunale civile di Milano ha rinviato al 21 gennaio l'udienza della class action promossa dal Moige e da alcune famiglie contro Meta e TikTok, fissando al 15 gennaio il termine per il deposito delle memorie sulle eventuali novità normative legate a un emendamento al Dl sicurezza sul divieto dei social per i minori; al rinvio si sono detti favorevoli i due colossi tech, mentre i ricorrenti chiedevano una tutela immediata.



I legali del Moige e dei genitori hanno espresso contrarietà alla sospensione, sottolineando l'urgenza del caso: "Noi chiedevamo un provvedimento urgente di inibitoria, perché i minori sono anche ora in pericolo e ogni giorno un ragazzo si fa male o muore. Adesso dobbiamo attendere altri due mesi".



Tra i firmatari del ricorso figura anche la madre di una dodicenne morta suicida due anni fa, che ha dichiarato: "Spero che questo sia l'ultimo rinvio di udienza e che la prossima volta ci troveremo con una decisione presa, perché è importante".



Oltre al blocco immediato degli account per gli under 13 e all'accesso con consenso genitoriale tra i 13 e i 16 anni, i legali chiedono che le piattaforme informino sui rischi per la salute e fermino gli algoritmi "usati dai social per creare dipendenza", misure che ritenevano applicabili in tempi brevi con un provvedimento rapido.



(Foto: Julian Christ su Unsplash)

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