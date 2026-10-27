Nvidia e Meta ampliano la collaborazione su Muse

(Teleborsa) - Nvidia
e Meta
estendono la partnership sui modelli Muse
e sulla famiglia di modelli Muse, per migliorare le prestazioni di inferenza e addestramento in risposta alla domanda di agenti AI utili. I modelli e gli agenti Muse di Meta, che usano l'infrastruttura Nvidia, hanno ottenuto prestazioni "di frontiera" nei benchmark e un forte aumento dei download tra i consumatori dal lancio. Le due società ottimizzeranno i flussi di lavoro
per massimizzare le prestazioni e migliorare il costo totale di proprietà, e valuteranno ulteriori collaborazioni sull'architettura di riferimento OpenShell
, con OpenShell per il rilascio in sicurezza degli agenti e Sentry
per il monitoraggio del loro comportamento.L'infrastruttura e l'investimento
Meta amplierà l'impiego dell'infrastruttura Nvidia, tra cui Vera Rubin
e le Vera Cpu
per gli agenti AI di nuova generazione, "per ottenere le massime prestazioni per watt", insieme alle reti Ethernet Spectrum-X e ai BlueField-4 per efficienza e throughput di rete. Nvidia investirà inoltre 3 miliardi di dollari nell'offerta di azioni di Meta
. Il comunicato non indica la dimensione complessiva dell'offerta né le condizioni.Le dichiarazioni
"Gli agenti AI rappresentano un nuovo paradigma di calcolo: software che capisce i nostri obiettivi, ragiona, usa strumenti e svolge il lavoro per noi", ha dichiarato Jensen Huang
, fondatore e ceo di Nvidia. "Nvidia e Meta ampliano la partnership per ottimizzare l'infrastruttura end to end per agenti AI capaci, efficienti e sicuri, così che Muse possa aiutare miliardi di persone a ottenere di più." Per Mark Zuckerberg
, ceo di Meta, "Muse è il modo in cui portiamo la superintelligenza personale a tutti: siamo felici di continuare a lavorare con Nvidia per offrire i migliori agenti personali e modelli di frontiera a miliardi di persone".