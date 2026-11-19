Mfe, Equita taglia rating a "hold" e abbassa TP: pesa la raccolta pubblicitaria

Il titolo in sofferenza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Equita ha portato a "hold" da "buy" il giudizio su Mfe , con target price di 3,2 euro per le azioni B e 2,4 per le A (da 4,2 e 3,2), a fronte di una chiusura a 2,1 euro e una capitalizzazione di 974 milioni. Il taglio dell'ebit adjusted 2026 è del 13% per "la debole raccolta" pubblicitaria. I dati definitivi del terzo trimestre sono "sostanzialmente in linea con le attese": ricavi a 1.185 milioni (-11%, contro 1.186 attesi), con l'Entertainment a 931 milioni (-7%) per la pubblicità in calo del 7%, penalizzata da Germania (-10%) e Spagna (-8%) mentre l'Italia cala del 3%, "per l'assenza dei Mondiali e l'instabile contesto macroeconomico".



A Piazza Affari il titolo retrocede, con un ribasso del 3,59%. L'andamento della società media e di comunicazione italiana nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Gli analisti hanno sottolineato che la società ha evidenziato "limitata visibilità sulla raccolta del 4Q26" per "persistente incertezza macroeconomica e tensioni geopolitiche". Dopo la revisione al ribasso della guidance di Rtl in Germania, Equita ha ridotto i ricavi 2026 dell'1%, con la raccolta in calo dell'1,5% in Italia, del 5% in Spagna (da -3%) e del 7% in Germania (da -5%). L'ebit adjusted scende del 13% e l'utile netto adjusted dell'11%, con variazioni simili per 2027 e 2028. Il quarto trimestre "rimane sfidante" per gli analisti, perché implica un miglioramento a -2% dal -6% dei nove mesi.



L'integrazione con ProSieben procede "più rapidamente delle attese" sulle sinergie di costo (50 milioni nel 2026 contro 30 inizialmente), ma "prevale la debolezza del mercato pubblicitario": per Equita le valutazioni, 11x e 9x ev/ebit adjusted 2026 e 2027, "non sono attraenti", e scenderebbero a circa 7x-6x con le sinergie a pieno regime nel 2029.

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