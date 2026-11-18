Piazza Affari: in calo MFE B

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società media e di comunicazione italiana , in flessione del 2,99% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di MFE B . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,948 Euro. Primo supporto visto a 2,814. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2,768.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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