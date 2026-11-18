Piazza Affari: in calo MFE B
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società media e di comunicazione italiana, in flessione del 2,99% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di MFE B. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,948 Euro. Primo supporto visto a 2,814. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2,768.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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