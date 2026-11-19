New York: acquisti a mani basse su Everpure
(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di soluzioni per la gestione dei dati, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,28%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Everpure rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico della società di archiviazione dati aziendale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 106,5 USD con area di resistenza individuata a quota 116,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 99,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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