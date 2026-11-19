New York: in calo PepsiCo

(Teleborsa) - Retrocede la società di alimenti e bevande , con un ribasso del 2,76%.



L'andamento di PepsiCo nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di PepsiCo . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, PepsiCo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 139,7 USD. Primo supporto a 136,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 135,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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