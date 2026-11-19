New York: netto calo registrato da Fiserv

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,46% sui valori precedenti.



L'andamento di Fiserv nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fiserv . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 59,41 USD. Primo supporto visto a 55,79. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 54,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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