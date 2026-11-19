New York: si concentrano le vendite su Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande , in flessione del 2,76% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Coca-Cola Europacific Partners sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 116,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 114,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 119,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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